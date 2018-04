Bürgerblatt Ausgabe April 2018 - Politikum Puigdemont

13.04.2018

In dieser Ausgabe schreibt der Bürgerkandidat Dr. Elmar Widder brisante Details zur Verhaftung von Carles Puigdemont. Was wird dem katalanischen Abgeordneten vorgeworfen? War die Verhaftung mittels europäischen Haftbefehls rechtmäßig? Wer sich nicht mit dem Populismus der Mainstream-Medien abfinden will, kann das Bürgerblatt zur Information über Fakten und Hintergrund nutzen und natürlich auch gern drucken und verteilen.